Стало известно имя фигуристки, которая будет свидетельницей на свадьбе Трусовой

Фигуристка Софья Самоделкина будет свидетельницей на свадьбе Александры Трусовой и Макара Игнатова. Об этой Самоделкина рассказала Sport24.

«Буду ли я свидетельницей на свадьбе Трусовой? Думаю, да. Хотя пока Саша с Макаром только все организовывают и ничего еще не решили», — сказала Самоделкина.



Игнатов сделал предложение Трусовой ночью 17 июня. О романе Трусовой и Игнатова стало известно в январе 2024 года. До этого фигуристка встречалась с чемпионом России и Европы Марком Кондратюком.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022). Он стал первым российским фигуристом, который исполнил четыре прыжка в четыре оборота в рамках одной программы.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.