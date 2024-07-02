Представлен список фигуристов, которые выступят на Дне Московского спорта

Стал известен список фигуристов, которые выступят на Дне Московского спорта.

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Спортсмены выйдут на лед с показательными номерами на малой спортивной арене «Лужники» в рамках Дня Московского спорта 6 июля. Выступления начнутся в 13:30. Вход для зрителей свободный.

Номера представят Александра Трусова, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Алина Загитова, Евгения Медведева, Андрей Мозалев, Даниил Самсонов, Арсений Федотов, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Майя Хромых, Алексей Ягудин, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев.