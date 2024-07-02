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Загитова, Трусова, Медведева, Ягудин, Бойкова и Козловский выступят с показательными номерами на Дне Московского спорта

Стал известен список фигуристов, которые выступят на Дне Московского спорта.

Представлен список фигуристов, которые выступят на Дне Московского спорта
© Sports.ru

Спортсмены выйдут на лед с показательными номерами на малой спортивной арене «Лужники» в рамках Дня Московского спорта 6 июля. Выступления начнутся в 13:30. Вход для зрителей свободный.

Номера представят Александра Трусова, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Алина Загитова, Евгения Медведева, Андрей Мозалев, Даниил Самсонов, Арсений Федотов, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Майя Хромых, Алексей Ягудин, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев.

Фигурное катание
Арсений Федотов
Алиса Двоеглазова
Софья Акатьева
Андрей Мозалев
Майя Хромых
Аделия Петросян
Александра Трусова
Александра Бойкова
Алина Загитова
Евгения Медведева
Дмитрий Козловский
Евгения Тарасова
Алексей Ягудин
Владимир Морозов
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