Тарасова эмоционально отреагировала на возобновление карьеры Трусовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила решение российской фигуристки Александры Трусовой возобновить карьеру и ответила, не помешает ли спортсменке тот факт, что она собирается выйти замуж. Газета.Ru

«Если она выступит, то будет молодцом. Сейчас у нее есть желание. Очень хотелось бы ее увидеть! Сможет ли она на высоком уровне откатать весь сезон? У нас девочки рожали и выходили, выигрывали все», — отметила Тарасова. RT на русском

Александра Трусова не соревновалась с начала сезона-2022/23. Сегодня «Р-Спорт» сообщил, что фигуристка намерена выступить на контрольных прокатах сборной России в сентябре. Sports.ru