Агент заявил о прекращении сотрудничества с Трусовой

Агент Алексей Николаев заявил, что прекращает сотрудничество с серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александрой Трусовой.

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«Хотелось бы прояснить два момента. Первое. Оказывается Саша считала, что мы прекратили сотрудничество, но я об этом не знал. Она по договору должна была прислать мне официальное уведомление, но не сделала этого. Договор продолжал действовать. Сейчас я ожидаю расторжения контракта. В дальнейшем мы не будем сотрудничать. Второе. Комментарий меня попросили дать в связи с вышедшей новостью, я сказал, что буду только рад, если она вернётся. Он был чисто теоретическим», — приводит слова Николаева «Матч ТВ».



Напомним, Николаев в качестве агента Трусовой завил, что спортсменка возвращается в профессиональный спорт, однако фигуристка в социальных сетях написала, что Алексей Николаев не является её агентом.