Бестемьянову удивило возвращение Трусовой в спорт

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова призналась, что ее удивило то, что фигуристка Александра Трусова может принять участие в контрольных прокатах сборной России, передает РИА Новости.

«Это удивляет, но она молодец. Сейчас существует возрастной ценз, поэтому есть не очень много молодых спортсменов, кто может соревноваться», — сказала Бестемьянова.



Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Фигуристка пропустила сезон-2023/24, однако о завершении карьеры спортсменка не объявляла. Она владеет четверными прыжками и тройным акселем.

17 июня она рассказала, что российский фигурист Макар Игнатов, о романе с которым стало известно в начале 2024 года, сделал ей предложение. Пара готовится к свадебной церемонии.