Валиева остается единственной российской фигуристкой, попавшей под строгий допинг-контроль

Дисквалифицированная Камила Валиева остается единственной российской фигуристкой, которая обязана сообщать Международному союзу конькобежцев (ISU), в какой часовой отрезок времени будет гарантированно находиться в ранее указанном месте, чтобы пройти проверку на допинг. Об этом свидетельствуют материалы ISU, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

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В пулы допинг-тестирования ISU на сезон-2024/25 входят семь представителей российского фигурного катания. Валиева - единственная, кого ISU включил в регистрируемый пул (RTP). Спортсмены из этого пула в своем профиле в антидопинговой системе ADAMS обязаны указывать не только контактные данные, места постоянного проживания и текущего местонахождения, но и одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый день.

Если инспектор допинг-контроля в указанное время не застанет спортсмена из RTP-пула на месте, то последний будет считаться нарушившим антидопинговые правила, а в случае трех пропусков допинг-тестов в течение года может быть подвергнут дисквалификации.

Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Аделия Петросян и Евгений Семененко, Иван Букин и Александра Степанова включены в расширенный пул тестирования (TP). Они так же, как и Валиева, должны указывать в ADAMS контактные данные, места постоянного и текущего проживания, календарь соревнований и расписание тренировок, но они освобождены от обязанности каждый день в определенный часовой промежуток времени находиться в известном допинг-офицерам месте.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Спортсменку дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина.

ISU пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье. Результаты Валиевой с 25 декабря 2021 года были аннулированы, ее лишили золота чемпионатов Европы и России.