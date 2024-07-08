Медведева отказалась стать тренером
Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, заявила, что пока не планирует становиться тренером. Об этом она рассказала в интервью Sport24.
15 ноября Медведева представит в Москве ледовое шоу в честь своего 25-летия. При этом Медведева не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года.
Евгения Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в одиночном катании и командных соревнованиях, двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также двукратной победительницей финалов Гран-при.