Фигурист Энберт назвал условия для возвращения Трусовой в спорт

Серебряный призёр Олимпийских игр российский фигурист Александр Энберт назвал условия для возвращения вице-чемпионки Олимпийских игр, призёра чемпионата мира и Европы Александры Трусовой в профессиональный спорт.

© Чемпионат.com

«Хотелось бы услышать информацию от самой Александры. А то там агенты, не агенты, инсайдеры…Понятно, что очень хочется видеть Сашу в соревновательной обстановке. Но это не просто захотел — выступил. У спортсмена должны быть мотивация, желание. Если у нее это будет, то, конечно, хотел бы, чтобы она выступала», — приводит слова Энберта Sport24.



Напомним, ранее появилась информация, что Александра Трусова планирует принять участие в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.

Последним официальным турниром для Трусовой был один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу.