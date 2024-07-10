Туктамышева выступит в шоу Навки в дни контрольных прокатов сборной

Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева выступит в шоу Татьяны Навки в период проведения контрольных прокатов сборной России. Расписание шоу опубликовано на сайте Навки.

Контрольные прокаты сборной России пройдут с 14 по 15 сентября. У Туктамышевой запланировано 17 выступлений в период с 3 сентября по 2 октября, включая дни, когда состоятся прокаты национальной команды.

Туктамышевой 27 лет, она также является чемпионкой Европы (2015), серебряным призером чемпионата мира (2021), бронзовым призером чемпионата Европы (2013), победительницей финала серии Гран-при сезона-2014/15. На счету фигуристки золото (2021), серебро (2015) и бронза (2019) командных чемпионатов мира. Фигуристка пропустила предыдущий соревновательный сезон.