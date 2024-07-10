Туктамышева выступит в шоу Навки в дни контрольных прокатов сборной

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева выступит в шоу олимпийской чемпионки 2006 года в танцах на льду Татьяны Навки в дни контрольных прокатов сборной России.

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Контрольные прокаты сборной России пройдут с 14 по 15 сентября. Согласно расписанию шоу Навки, которое было опубликовано на её официальном сайте, у Туктамышевой запланировано 17 выступлений в период с 3 сентября по 2 октября, включая дни, когда состоятся прокаты национальной команды.

В этом же шоу выступят Камила Валиева, Алина Загитова, Аделина Сотникова, Виктория Синицына/Никита Кацалапов.

Напомним, в октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в карьере в возрасте 26 лет. В последний раз на соревнованиях она участвовала в марте 2023 года, когда на финале Гран-при России заняла третье место.

Сейчас Елизавета принимает участие в различных шоу.