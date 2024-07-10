Щербакова сравнила себя с косметикой

Российская фигуристка Анна Щербакова ответила на вопрос о том, с каким косметическим средством она может себя сравнить. Об этом сообщает Telegram-канал «А у меня ФК в сердце».

Отвечая на соответствующий вопрос поклонников, Щербакова ответила, что она могла бы себя сравнить с лайнером для стрелок. Как объяснила спортсменка, это средство может «сильно менять взгляд и настроение».

«С каким косметическим средством я могу себя сравнить? Так сложно ответить. Но я думаю, что с лайнером для стрелок. Потому что я думаю, что он может очень сильно менять взгляд, как и настроение», — заявила она.



Ранее Щербакова заявила, что приступила к тренировкам после травмы.