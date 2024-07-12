Туктамышева ответила, сколько денег в месяц ей нужно для комфортной жизни

«Где-то 200 тысяч рублей». Туктамышева ответила на вопрос, сколько денег в месяц ей нужно для комфортной жизни
Туктамышева назвала денежную сумму, которой ей достаточно для комфортной жизни.
– Как оцените свою финансовую грамотность?
– Хотелось бы лучше.
– После приостановки карьеры вы прибавили в финансовом плане?
– Точно не убавила, большое количество шоу компенсирует призовые на турнирах.
– Какой совет можете дать людям, которые не умеют грамотно распоряжаться деньгами?
– Положить всю имеющуюся сумму под процент в банк, чтобы не было возможности их снимать, – откладывать. Это самый простой способ.
– Сколько вам сейчас нужно денег в месяц, чтобы комфортно чувствовать себя в Петербурге? Не учитывая большие покупки и активный шопинг.
– Где-то 200 тысяч рублей.
– Когда вы выступали на юниорском уровне, ситуация с призовыми была немного иной. Удивляют нынешние суммы?
– Я не знаю, какие сейчас призовые у юниоров.
– Арсений Федотов за прошедший сезон заработал в районе 2,5 млн рублей.
– У нас юниоров знает вся страна, фигурное катание – популярный вид спорта. Это хорошая мотивация для детей. Если мы хотим выйти на хороший уровень — их нужно поощрять. Не думаю, что это развращает их.
– В условиях международного бана финансы — главная мотивация для нынешних спортсменов?
– Думаю, да. Ну и возможность реализовать себя. В России очень много шоу. Если ты добьешься чего-то и станешь популярным – будут звать, – сказала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.
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«Где-то 200 тысяч рублей». Туктамышева ответила на вопрос, сколько денег в месяц ей нужно для комфортной жизни
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