Загитова показала подготовку собственного ледового шоу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала в Telegram-канале, как идет подготовка к ее шоу «Хранители времени».

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«У меня все хорошо, просто немного приболела. Но это неудивительно, потому что бессонные ночи, куча репетиций, студия и другие вопросы, связанные с шоу», — поделилась спортсменка. По ее словам, раньше никто никогда не делал похожего проекта.



Загитова анонсировала собственное ледовое шоу 1 июля. Показы пройдут 29 и 31 августа в Казани.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она выиграла Олимпиаду в 2018 году, стала чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019-м она приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.