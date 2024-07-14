Тарасова высказалась о возвращении Александры Трусовой в большой спорт

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с NEWS.ru заявила, что очень рада возвращению фигуристки Александры Трусовой в большой спорт. По ее словам, спортсменка еще не успела показать зрителю все, на что она способна. Тарасова также выразила надежду, что в будущем Трусова выиграет значимые международные турниры.

Я очень рада ее возвращению, потому что Александра еще не показала все свои способности. А способности ее очень великие. Будем наблюдать за ее участием в наших и международных соревнованиях. И надеемся, что спортсменка выиграет большие международные турниры. Желаю ей удачи, — рассказала Тарасова.



Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что Трусова решила возобновить профессиональную карьеру. По его словам, 19-летняя спортсменка ежедневно тренируется перед контрольными прокатами Сборной России в Санкт-Петербурге.

В июне российский фигурист Макар Игнатов сделал предложение Трусовой. До этого фигуристка рассказала, что это произошло, когда фотограф снимал ее на фоне разведенного Дворцового моста. По словам Трусовой, тогда у нее «отключился мозг». Об отношениях Трусовой и Игнатова известно с января.