Как «Ангелы Плющенко» конфликтуют с мамой фигуристки

Мать Арины Парсеговой и Яна Рудковская представили свои версии конфликта.

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Летом в мире фигурного катания всё равно возникают громкие темы для обсуждения. Переход юной фигуристки Арины Парсеговой из академии «Ангелы Плющенко» в группу Этери Тутберидзе обернулся громким скандалом.

Спустя год после трансфера ситуация дошла до суда: академия требует возместить практически два миллиона рублей за тренировки. Накануне старта рассмотрения дела Парсегова и Рудковская высказались в СМИ. Причём изначально продюсер не стала комментировать дело, но после заявления мамы спортсменки изложила своё видение ситуации и обвинила её в неблагодарности.

Как стороны видят ситуацию? Кто поддержал маму Арины и будут ли дальнейшие суды уже с другими семьями? Постараемся разобраться в этой непростой ситуации.

Какую позицию занимает мама фигуристки?

В интервью «Спорт-экспрессу» мама Арины изложила свою версию событий. С весны 2020 года Арина тренировалась в академии «Ангелы Плющенко», куда перешла из группы Этери Тутберидзе вслед за наставником Сергеем Розановым. Обратный переход к Тутберидзе случился весной 2023 года. «РИА Новости» тогда сообщало, что инициатива о переходе исходила со стороны «Хрустального».

Спустя год стало известно, что семья Арины Парсеговой и академия Евгения Плющенко будут судиться из-за нарушения условий контракта. Однако Наталья Парсегова считает, что от неё требуют по второму разу оплатить те тренировки, которые уже были оплачены спонсором девочки.

Сначала фигуристка тренировалась в академии по абонементу со сниженной стоимостью, семья платила 30 тысяч рублей в месяц. Группу Розанова Арина через какое-то время сменила на группу самого Евгения Плющенко, тренировки до августа 2021 года оплачивали самостоятельно. В это время у Арины появился спонсор – подруга Яны Рудковской, которая взяла на себя стоимость абонемента.

«Я приехала в кафе в академии, меня ждали она и Екатерина Давыдова. Последняя рассказала о желании спонсировать Арину. Суммы значительно повысились. Она взяла на себя все хлопоты по поводу смен платьев по ходу сезона, дочь начали обследовать в медицинских учреждениях. Мне просто присылали ссылки на платья или направляли к врачам. Не спрашивали, хочу я этого или нет. Так начались наши деловые отношения», – заявила Парсегова.



На счёт ребенка каждый месяц приходила сумма, и с него же списывались деньги за все занятия. Сначала всё шло неофициально, но позднее пришлось заключить контракт. Соглашение было рассчитано на восемь лет, до совершеннолетия спортсменки, варианта с подписанием его на сезон и дальнейшим продлением, по словам Парсеговой-старшей, не было. Также действовал и рекламный контракт Арины с Екатериной Давыдовой: фигуристка участвовала в съёмках для её бренда, и деньги с договора поступали на счёт в академии.

Всё осложнилось, когда отец девочки тяжело заболел: Наталья после этого вынуждена была в одиночку содержать семью и находиться с мужем. Вскоре Арина потеряла папу, у семьи были мысли и о том, чтобы поставить крест на фигурном катании, ведь девочка не могла ездить на тренировки за городом. Тогда Парсегову поселили в академии.

Также Наталья рассказала, что тренировочный процесс её дочери осложняла травля со стороны одной из семей, дети которой занимаются в «Ангелах».

«Моего ребенка хотели вышвырнуть из зала, потому что, по мнению одной из мам, она не должна была там тренироваться вместе с её ребёнком. Мне приходилось своим телом закрывать проход. Человек, который хотел это сделать — Людмила Сарновская», – рассказала Парсегова-старшая.



Негативно в сторону семьи Сарновских высказалась и мама другой фигуристки, которая сейчас тренируется в «Ангелах» – Елены Костылевой. Уже после выхода интервью Натальи Парсеговой Ирина Костылева заявила, что были неприятные истории, связанные с этой семьёй.

«Уход Лены от Давыдова, наш первый год в Москве — это работа этой «Семейки спрутов». Самое страшное, что её дети хуже родителей», – заявила Ирина «Матч ТВ».



Попыток прийти к мирному решению вопроса, по словам Натальи, не было, последний раз стороны общались перед просмотром в «Хрустальном».

Что ответила Рудковская?

Изначально после выхода интервью Яна Рудковская от комментариев отказалась со словами: «Не комментирую судебные процессы. Предпочитаю в суде доказывать правоту. Наши адвокаты изложат нашу позицию в суде». Однако чуть позже директор «Ангелов Плющенко» подробно изложила позицию в интервью «Спорт-экспрессу».

«Могу сказать лишь одно, что на Парсегову Аришу академия тратила не одну сотню тысяч рублей в месяц. Никаких личных спонсоров, которые они сами привели по знакомству в академию, никогда не было», – заявила Рудковская, подчеркнув, что мать девочки хотела для ребёнка большого количества подкаток, лучшие платья и программы, а также требовала четверные прыжки. Теперь академия настаивает на возмещении всего того, что вложили в Арину – ведь в группу Тутберидзе фигуристка ушла до завершения контракта. Заявления в сторону семьи Сарновских, отметила Рудковская, не пройдут бесследно.

«Мама Наталья наговорила так наговорила — там уже готовят иски о клевете третьи лица. Ведь когда ты обвиняешь на словах — надо понимать, что это нужно будет ещё доказать!» – сказала продюсер.



Деньги в этом конфликте, по мнению Рудковской, не главное, важен принцип. Также продюсер подчеркнула, что средства, потраченные на работу с Парсеговой, могли быть распределены на 4-5 детей.

Кто в итоге выйдет из ситуации победителем, выяснится через некоторое время. Судебное разбирательство по этому делу стартует в среду, 17 июля.