Международный союз конькобежцев (ISU) в сентябре 2024 года обсудит вопрос возвращения российских фигуристов на международные турниры. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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По информации источника, на предстоящем заседании конгресса организации в Лозанне впервые за долгое время вопрос возвращения россиян будет обговариваться официально, а не кулуарно.

ISU весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон.

В качестве альтернативы Jkbvgbflt Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.