Журова прокомментировала реакцию Плюшенко на просьбу депутатов

Светлана Журова поддержала слова Евгения Плющенко о депутатах.

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Плющенко ранее рассказал, что несколько депутатов призвали его поддержать отказ спортсменов от поездки на Олимпийские игры: «Я послал этих депутатов в космос».

«Путин дал возможность спортсменам принять правильное решение, как патриотам страны. Большинство отказались от участия в Олимпиаде, но добровольно! Страна никому не запрещала. Удивляюсь коллегам, которые хотят бойкотировать Олимпиаду в Париже. Думаю, те депутаты хотели пропиариться на этой теме. Потому что Плющенко – известный спортсмен. Они понимают, что без него это будет выглядеть странно. Правильно, что Евгений отказал. Он думает о будущем – мы же собираемся возвращаться и всех побеждать», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.



Летние Игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Россияне допускаются к участию индивидуально в нейтральном статусе.