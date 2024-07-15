Костомаров в паре с супругой Домниной вышел на лед в шоу Авербуха

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров вместе с супругой Оксаной Домниной выступил в шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда».

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«И всё же я катаюсь…Хотя невероятно трудно…Хочется всё послать далеко и надолго…Но я рад видеть и слышать ваши аплодисменты! Они вдохновляют и дают силы идти дальше. Спасибо за Вашу любовь и поддержку!», — написал фигурист в своём телеграм-канале.



Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля после 175 дней лечения. Костомаров принимает участие в ледовых шоу и различных медийных проектах.