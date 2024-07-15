В ISU оценили информацию о возвращении россиян на международные турниры

В Международном союзе конькобежцев (ISU) оценили информацию о возвращении российских фигуристов на международные турниры. Об этом сообщает Sport24.

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В ISU заявили, что в настоящее время текущие решения и позиции, связанные с участием российских спортсменов в мероприятиях организации, остаются неизменными. Отмечается, что вопрос о возвращении россиян не стоит на повестке.

Ранее стало известно, что ISU выделил россиянам и белорусам по одной квоте на юниорских этапах Гран-при. При этом воспользоваться квотами фигуристы смогут в том случае, если ISU примет решение допустить Россию и Белоруссию до турниров под своей эгидой.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.