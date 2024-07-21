Трусова рассказала о впечатлениях от участия в регате

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова опубликовала новый пост в социальных сетях, в котором сообщила о своём участии в регате.

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«Мы сегодня участвуем в регате. Пока что очень страшно. Мне кажется, мы перевернёмся, хотя нас уверили, что нет. У нас, кстати, первый номер, так что мы надеемся, что будем первые», — сказала Трусова.



В воскресенье, 14 июля, Трусова подтвердила информацию о выступлении на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.

Последним официальным турниром для фигуристки был один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу.