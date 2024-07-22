Авербух поставил программу сыну Плющенко

Хореограф Илья Авербух рассказал, что поставил программу сыну фигуриста Евгения Плющенко Александру, которому сейчас 11 лет, передает Sport24.

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«Саше работа нравится. Программа соответствует его возрасту. мальчику 11 лет. Поэтому она может быть хулиганской и понятной по теме. Саша прибавил, стал кататься гораздо лучше», — сказал Авербух.



Наиболее известное прозвище Александра — Гном Гномыч. Так его называют члены семьи. По словам Рудковской, прозвище «гном» мальчик получил еще в роддоме: при рождении он весил всего 2,8 кг — и кто-то в шутку назвал его гномом.

Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.