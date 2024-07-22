Валиева впервые выступила в шоу после дисквалификации

Фигуристка Камила Валиева впервые выступила в шоу после своей дисквалификации. Об этом сообщает ТАСС.

В качестве своего первого выступления Валиева выбрала шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Фигуристке досталась роль Людмилы.

Напомним, что в конце января Спортивный арбитражный суд признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил во время ОИ-2022. Таким образом сборная РФ золота Олимпиады в командном турнире. Фигуристку же дисквалифицировали на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года, и лишили золота чемпионатов Европы и России.