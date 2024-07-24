Олимпийская чемпионка Бестемьянова потеряла 27 млн рублей на ледовом театре

Советская фигуристка и олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова потеряла 27 млн рублей на ледовом театре. О серьезных убытках сообщает Telegram-канал «Звездач».

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С 1992 года Бестемьянова выступает владельцем фирмы «Три-Би». Это коммерческое название известного Театра ледовых миниатюр под руководством заслуженного мастера спорта и тренера Игоря Бобрина — мужа олимпийской чемпионки. Он также является соучредителем компании. Еще один владелец — бывший партнер Бестемьяновой по льду Андрей Букин.

Несмотря на то, что во главе бизнеса находятся три именитых специалиста, «Три-Би» несет огромные убытки. По данным свежей бухгалтерской отчетности, выручка за 2023-й год составила всего 6,5 млн рублей. Прибыль же оказалась отрицательной — фирма ушла в «минус» на 27 млн.

Напомним, что 60-летняя Бестемьянова — победительница четырех Чемпионатов мира, четырех первенств Европы, а также обладательница золота Олимпийских игр в Калгари 1988 года. После окончания спортивной карьеры выступала постановщицей программ для ведущих фигуристов мира.