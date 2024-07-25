Тарасова оценила решение CAS

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила «Матч ТВ», что надо принять факт получения российскими фигуристами бронзовых медалей по итогам командного турнира Олимпийских игр 2022 года.

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В четверг CAS сообщил, что отклонил апелляции, поданные ОКР, ФФККР и российскими фигуристами на решение ISU по лишению сборной России по фигурному катанию золота за командный турнир Игр в Пекине. Решение по другой апелляции — канадской стороны, на данный момент не опубликовано.

— Это само собой разумеется, что такой результат, раз она (Камила Валиева) принимала участие в турнире. Было понятно, что будет так, как есть сейчас. Нам это не нравится, но мы ничего не можем с этим сделать. Надо просто принять этот факт, — сказала Тарасова «Матч ТВ».



В январе CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Это привело к пересмотру итогов командного турнира фигуристов на Играх‑2022, на котором сборная России одержала победу. Первое место присуждено команде США, вторыми стали японцы, россияне получают бронзу. Канадцы заняли четвертое место.