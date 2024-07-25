$85.41-1.1493.17-1.20
Войти в почту

Татьяна Тарасова: «Нам не нравится решение CAS по нашим фигуристам, но мы ничего не можем с этим сделать»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила «Матч ТВ», что надо принять факт получения российскими фигуристами бронзовых медалей по итогам командного турнира Олимпийских игр 2022 года.

Тарасова оценила решение CAS
© Матч ТВ

В четверг CAS сообщил, что отклонил апелляции, поданные ОКР, ФФККР и российскими фигуристами на решение ISU по лишению сборной России по фигурному катанию золота за командный турнир Игр в Пекине. Решение по другой апелляции — канадской стороны, на данный момент не опубликовано.

— Это само собой разумеется, что такой результат, раз она (Камила Валиева) принимала участие в турнире. Было понятно, что будет так, как есть сейчас. Нам это не нравится, но мы ничего не можем с этим сделать. Надо просто принять этот факт, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

В январе CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Это привело к пересмотру итогов командного турнира фигуристов на Играх‑2022, на котором сборная России одержала победу. Первое место присуждено команде США, вторыми стали японцы, россияне получают бронзу. Канадцы заняли четвертое место.

Фигурное катание
Марк Кондратюк
Александр Галлямов
Камила Валиева
Виктория Синицина
Никита Кацалапов
Анастасия Мишина
СБОРНАЯ РОССИИ