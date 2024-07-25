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ФФККР после вердикта CAS подумает над шагами по защите прав и интересов спортсменов

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выразила разочарование решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который отклонил апелляции российской стороны на лишение золота отечественных спортсменов за командный турнир Олимпийских игр‑2022 в Пекине.

ФФККР после вердикта CAS подумает над шагами по защите прав спортсменов
© РИА Новости
— Федерация фигурного катания на коньках России принимает к сведению решение Спортивного арбитражного суда, который оставил в силе предложенное Международным союзом конькобежцев (ISU) перераспределение медалей командных соревнований Олимпийских игр в Пекине. ФФККР разочарована данным решением. Правовые аргументы были полностью на стороне российской команды, которая завоевала свои медали в чистой и честной борьбе. Спортивный арбитражный суд опубликовал сегодня только резолютивную часть решения без мотивировочной части. Как только будет предоставлен полный документ, содержащий обоснование решения, мы сможем его детально проанализировать и дать комментарии по содержанию, а также по нашим дальнейшим шагам по защите прав и интересов наших спортсменов, — говорится в заявлении ФФККР.
Фигурное катание