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Отец фигуристки Валиевой Валерий: Камила выступит на Олимпиаде 2026 года

Валерий Рамазанов, отец фигуристки Камилы Валиевой, заявил, что его дочь планирует выступить на Олимпиаде 2026 года, передает Sport24.

Отец фигуристки Валиевой заявил, что его дочь выступит на Олимпиаде
© РИА Новости
«У нас с дочкой уже стоит цель — выступить на зимних Играх в 2026-м. Обязательно, если мы будем допущены, Камила выступит в Италии», — сказал Рамазанов.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Ранее Валиева прокомментировала первый выход на лед после дисквалификации.

Фигурное катание
Камила Валиева
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