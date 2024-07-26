Камила Валиева известна на всю страну благодаря спортивным достижениям. Девушка гордятся миллионы граждан, в связи с допинговым скандалом за неё вступились также и сотни иностранцев. Гордится ей и родной отец, который недавно дал интервью об отношениях с дочкой. Однако, кажется, что молодой девушке абсолютно без разницы на то, что произносил мужчина. Она была раздражена его комментариями прессе.

Впрочем, если послушать интервью отца, кажется, что в семье царит настоящая идиллия несмотря на то, что родители девочки вместе не живут. Отец с гордостью рассказывал о том, как с удовольствием следит за успехами дочки. Также делился тем, какие качества она перенела у него и что помогает ей совершать победу за победой.

Фигуристка Валиева заявила, что безумно рада вернуться на лед

Но Камила не позволила своим фанатам быть обманутыми и сделала заявление, которое раз и навсегда расставило точки над «i». Она заявила, что именно в связи с выходом интервью своего родителя хочет рассказать правду о том, как сильно любит свою маму и как она благодарна ей: