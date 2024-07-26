Финал Гран-при России 2025 года по фигурному катанию сменил место проведения

Финал Гран-при сезона-2024/2025 был перенесён из Новосибирска. Новым местом проведения стал Красноярск. Об этом стало известно из обновлённого календарного плана соревнований на сайте Федерации фигурного катания России (ФФКР).

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Этапы Гран-при России пройдут в Магнитогорске (23–27 октября), Казани (30 октября — 3 ноября), Красноярске (6–10 ноября), Москве (13–17 ноября) и Санкт-Петербурге (20–24 ноября). Финал состоится с 13 по 17 февраля 2025 года.

В 2024 году финал Гран-при России состоялся в рамках Спартакиады в Магнитогорске. Победы одержали Аделия Петросян (женское одиночное), Евгений Семененко (мужское одиночное), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары) и Александра Степанова и Иван Букин (танцы на льду).