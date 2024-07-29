Туктамышева о Японии: после России я попала в рай

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала об отпуске в Японии, назвав эту страну раем, передает Sport24.

"Я попала в рай. В России нужно подбирать вещи. Там в любой магазин заходишь — и все идеально. Я пыталась себя как-то ограничивать, чтобы не потратить все деньги", - сказала Туктамышева.



По ходу сезона-2023/24 Туктамышева, которой в 2024 году исполнится 28 лет, сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

Туктамышева вновь устроила стриптиз на льду

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.