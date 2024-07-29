Авербух о вручении медалей фигуристам в Париже: «Эта церемония – фикция. Для меня наши ребята – абсолютно олимпийские чемпионы, и это видел весь мир!»
Илья Авербух назвал фикцией награждение фигуристов в Париже за командник ОИ-2022.
Сообщалось, что 7 августа во время летней Олимпиады-2024 в столице Франции пройдет церемония вручения наград за командный турнир Игр-2022 у фигуристов. Американцы получат золото, японцы – серебро.
Изначально турнир выиграла сборная России, но она переместилась на третье место из-за дисквалификации Камилы Валиевой за допинг. Сейчас в Спортивном арбитражном суде (CAS) продолжают рассматривать апелляцию Канады на возможное лишение российских фигуристов бронзы.
«В данной ситуация эта церемония – фикция. Для меня наши ребята – абсолютно олимпийские чемпионы, и это видел весь мир! Других мнений быть не может. А дальше пускай они распределяют, как они хотят, между собой», – сказал хореограф Авербух.
«Ак Барс» подписал Петана на год. Форвард набрал 35 очков в 170 матчах в НХЛ
Авербух о вручении медалей фигуристам в Париже: «Эта церемония – фикция. Для меня наши ребята – абсолютно олимпийские чемпионы, и это видел весь мир!»
«Релоканты, которые оправдывают эту мерзость, – жалкие двуличные идиоты». Вице-спикер Госдумы Толстой о церемонии открытия Олимпиады-2024