Илья Авербух назвал фикцией награждение фигуристов в Париже за командник ОИ-2022.

Сообщалось, что 7 августа во время летней Олимпиады-2024 в столице Франции пройдет церемония вручения наград за командный турнир Игр-2022 у фигуристов. Американцы получат золото, японцы – серебро.

Изначально турнир выиграла сборная России, но она переместилась на третье место из-за дисквалификации Камилы Валиевой за допинг. Сейчас в Спортивном арбитражном суде (CAS) продолжают рассматривать апелляцию Канады на возможное лишение российских фигуристов бронзы.