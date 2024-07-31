Загитова анонсировала рекорд России в своем ледовом шоу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о подготовке к собственному ледовому шоу. Ее слова приводит Sport24.

Бывшая спортсменка отметила, что в рамках шоу будет установлен рекорд России. Какой именно, Загитова не уточнила. «Будут классные эффекты. Не хочется раскрывать всех нюансов, сами все увидите», — заявила экс-фигуристка.

Ранее Загитова рассказала, что шоу будет приурочено ко Дню Республики Татарстан. «Мы пытаемся сделать что-то такое в мусульманском стиле, но с элементами такого фэшна», — добавила она.

Загитова анонсировала ледовое шоу «Хранители времени» в начале июля. Выступления состоятся 29 и 31 августа в Казани.