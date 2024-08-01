Трусова тренируется в основной группе Евгения Плющенко

Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская заявила «Матч ТВ», что фигуристка Александра Трусова тренируется в основной группе школы.

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Ранее Трусова заявила, что планирует выступить на контрольных прокатах сборной России, которые состоятся 14–15 сентября в Санкт‑Петербурге.

— Трусова готовится к контрольным прокатам под руководством Евгения Викторовича?

— А что, это какой‑то секрет? Странный вопрос, Александра Трусова тренируется в основной группе EB‑1, Евгений Викторович работает с ней над прыжковым контентом, вся остальная тренерская команда также занимается подготовкой Саши и работой над ее новыми программами, — сказала Рудковская «Матч ТВ».

Последний раз 20‑летняя фигуристка выступала на соревнованиях в 2022 году, она полностью пропустила сезон‑2023/24. Трусова — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, призер чемпионатов мира и Европы.