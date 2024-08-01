Щербакова произвела фурор в роли тренера

Ученики Ани на сборах остались в восторге от её профессионализма и человеческих качеств.

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Анна Щербакова отлично проявила себя в роли наставника на сборах в Турции, куда её пригласил бывший французский одиночник, а ныне тренер Флоран Амодио. Под руководством олимпийской чемпионки юные спортсмены с удовольствием постигали искусство фигурного катания и самым прямым образом вдохновлялись её примером.

Последнее особенно важно, ведь Аня наконец-то надела коньки после серьёзной операции на голеностопе. Разлука с родной ледовой стихией порядком затянулась: хирургическое вмешательство девушка перенесла в марте, но даже в июне она продолжала носить специальный ортез в виде ботинка и только в начале июля передала долгожданную весточку из тренажёрного зала.

Казалось, фигуристка ещё не скоро сможет выйти на лёд, поэтому её работа на сборах в Турции стала очень приятным сюрпризом. Фанаты с удовольствием наблюдали за ней по видео и кадрам в соцсетях, а счастливые участники летнего кэмпа с восторгом отзывались об Ане.

«Большая честь находиться с ней на одном катке»

Сборы для фигуристов с Флораном Амодио в Турции проходили с 8 по 26 июля в Гебзе. Интенсив был разделён на две части, и ко второй как раз приехала Анна Щербакова. 18 июля она радостно сообщила в соцсетях, что находится на катке, и показала, как стоит на коньках. Это знаменательное событие, безусловно, бальзамом пролилось на души болельщиков. Олимпийская чемпионка снова в деле! Пусть о каких-то выступлениях речи пока не идёт, но начало положено. Несгибаемая натура спортсменки, как всегда, провела её через тьму испытаний и вывела к свету. Дальше — больше.

Работы у Ани на сборах было много. Каждый день она усердно и терпеливо занималась с учениками, катаясь вместе с ними на льду. В перерывах к ней выстраивались очереди взять автограф и сфотографироваться. Некоторые буквально рыдали от переизбытка эмоций! Наконец-то сбылась их заветная мечта — встретиться с любимой фигуристкой.

Несмотря на плотный график, Ане всё же удалось выкроить немного времени и на передышку. Один из вечеров она провела в компании старшей сестры Инны, которая живёт за границей, а потому нечасто видится с семьёй. Девушки вдоволь наобщались за ужином, насладились восхитительным видом на море и, конечно, сделали общее фото на память.

Великолепное владение английским языком позволило Ане без проблем контактировать с другими тренерами на сборах и в очередной раз проявить незаурядное интеллектуальное развитие. Впрочем, она не преминула позаботиться и о том, чтобы иностранные коллеги приоткрыли для себя наш великий и могучий. Так, француза Флорана Амодио она научила говорить: «Привет, как дела?» Новой фразе он быстро нашёл применение в жизни, обратившись к подписчикам Ани на видео в соцсетях. А ещё послал воздушный поцелуй, чем наверняка окончательно растопил сердца смотрящих.

Аню едва не увезли в Анкару!

Поездка в Турцию не обошлась для Ани без забавных приключений. Как ответственная девушка она старалась всегда приходить вовремя на каток, но однажды сильно опоздала из-за курьёзного случая. Русская мама одного из фигуристов на сборах как-то подвозила её до ледовой арены, но неожиданно заблудилась в дороге, и они едва не отправились в Анкару. В итоге они вернулись обратно в отель и заново проделали маршрут до катка. Аня появилась на тренировке значительно позже, из-за чего женщина сильно сокрушалась. Подробностями истории и переживаниями она поделилась в соцсетях.

© Соцсети

Tatyanadalgich: «Сегодня мне довелось быть водителем у Анны Щербаковой!!!



Мы ехали на тренировку обычным маршрутом, который я выучила за последнюю неделю. Мы никуда не опаздывали, но перед нами остановилась фура, и я решила её обогнать, пока я её обгоняла, она снова начала движение и перекрыла мне поворот направо, таким образом, я выбыла из нужного направления.

Я подумала: ничего страшного, включу навигатор и найду следующий поворот на каток. К моему великому разочарованию навигатор не работал, телефон не мог определить мою геопозицию. Google Марs направил меня вместо катка в Анкару. В какой-то момент я поняла, что я перед въездом на скоростную трассу и Стамбул, Анкара.

На первом же повороте направо я развернулась, и мы поехали в обратном направлении, но дорога всё ещё была незнакомой. В этот момент я уже жутко нервничала, извинилась перед Анной и попросила её предупредить организаторов, что она уже задерживается на тренировку минут на 10.

Через какое-то время я всё-таки узнала дорогу и поняла, что мы вернулись обратно к отелю. И от него, как с чистого листа, мы начали новый путь на каток, но уже не обгоняя никакие фуры. В итоге Анна опоздала на тренировку на 20 минут, за что я искренне извиняюсь перед организаторами. Это будет мне отличным уроком не обгонять фуры на трассе в незнакомом городе».

«Она не только выдающаяся спортсменка, но также удивительный тренер»

Сборы в Турции завершились 26 июля, но в соцсетях продолжают появляться восторженные отзывы об уроках с Анной Щербаковой и просто благодарственные посты болельщиков о встрече с ней наяву. В соцсетях пишут, что она замечательный тренер и очень добрый человек. Такие комментарии — на вес олимпийского золота. Чувствуется, как Аня вдохновляет множество людей, в какой бы точке мира не оказалась.

© Соцсети

kuzey_sarvan: «Моя самая большая мечта стала реальностью. Для меня большая честь находиться с ней на одном катке».



Ezgi.bingol_: «Всё ещё не могу поверить, что я увидела её». «Cегодня моя самая большая мечта сбылась, и я встретила мою любимую фигуристку Анну Щербакову — олимпийскую чемпионку Пекина-2022. Это был самый счастливый день моей жизни. Аня, я люблю тебя так сильно и благодарна тебе за всё! У тебя самая прекрасная и добрая душа (также я всё время плакала, поэтому мне пришлось закрыть лицо)».



sara.bin.karam.uae: «Чувствую двойной восторг, так как встречаюсь с Анной Щербаковой во второй раз, и она благословила мои коньки своей очаровательной подписью! Так благодарна, что у меня есть этот талисман! Если Аллах пожелает, пусть эти благословенные коньки заставят мои прыжки взлететь выше!»



Atlas.on.ice: «Завершили потрясающий сеанс на льду с невероятной Анной Щербаковой! Она не только выдающаяся спортсменка, но также удивительный тренер!»



Emilia_nikolaitsuk: «Я уже так сильно по тебе скучаю! Люблю тебя до Луны и обратно! Всегда в моём сердце! Это был огонь!»

