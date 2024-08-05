Валиева стала ведущей передачи «Спокойной ночи, малыши!»

Российская фигуристка Камила Валиева, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов в короткой, произвольной и по сумме двух программ, стала ведущей детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!».

© Чемпионат.com

«Мечта», — написала фигуристка в своём телеграм-канале.



© Соцсети

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, включая золото чемпионата Европы 2022 года и золота Олимпийских игр 2022 года в командном первенстве. Несколько дней назад стало известно, что сборная России сохранила бронзу соревнований.