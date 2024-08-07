Тарасова назвала странным поступком переход Косторной в парное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Алена Косторная могла бы продолжать выступать в одиночном катании, а не переходить в пары, передает Metaratings.ru.

«Она просто захотела чего-то другого. Косторная дошла до того, что хочет уйти из одиночного катания, хотя могла продолжать выигрывать. Это был очень странный поступок», — сказала Тарасова.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Фигуристы сыграли свадьбу в августе 2023 года. Куница сделал предложение Косторной в мае того же года на воздушном шаре.