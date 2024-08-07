Российские фигуристы обратились в CAS из-за неприглашения на награждение медалями ОИ-2022

Российские фигуристы обратились в выездную панель CAS из-за неприглашения на церемонию награждения медалями Олимпиады-2022.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сегодня в Париже на летних Олимпийских играх пройдет вручение медалей за командный турнир фигуристов Пекина-2022.

Россияне, которые являются бронзовыми призерами турнира, не получили приглашение на церемонию. В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что это связано с отстранением Олимпийского комитета России и логистическими проблемами.

«СЭ» сообщает, что российские фигуристы требуют отменить церемонию, так как она нарушает права бронзовых призеров Игр, которые будут отсутствовать якобы по технической причине.