В МОК позаботятся о передаче бронзовых медалей российским фигуристам за Олимпиаду в Пекине

Международный олимпийский комитет (МОК) позаботится о передаче бронзовых медалей российским фигуристам за командный турнир Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).

7 августа в Париже прошла церемония награждения американских и японских фигуристов золотыми и серебряными медалями за командный турнир фигуристов на Олимпиаде 2022 года.