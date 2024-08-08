В МОК позаботятся о передаче бронзовых медалей российским фигуристам за Олимпиаду в Пекине
Международный олимпийский комитет (МОК) позаботится о передаче бронзовых медалей российским фигуристам за командный турнир Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).
7 августа в Париже прошла церемония награждения американских и японских фигуристов золотыми и серебряными медалями за командный турнир фигуристов на Олимпиаде 2022 года.
"В нашем вчерашнем заявлении мы сообщили, что представители России не могли присутствовать на церемонии награждения из-за отстранения Олимпийского комитета России. МОК позаботится о передаче бронзовых медалей российским фигуристам", - сообщили в ISU.