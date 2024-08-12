Умер Валентин Писеев, много лет руководивший фигурным катанием

Бывший президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в ФФККР. ТАСС

«Валентин Николаевич был предан фигурному катанию, жил им, не мыслил себя без этой работы. Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования семье Валентина Николаевича Писеева, его близким, родным, коллегам. Светлая память...» – говорится в сообщении ФФКР. Sports.ru

Писеев награжден орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Дружбы народов, медалью «За трудовую доблесть», медалью «Ветеран труда», Почетным знаком «Спортивная слава России», международными наградами — Серебряным орденом Международного Олимпийского Комитета (МОК), высшей наградой Международного Союза Конькобежцев – медалью Джорджа Хесcлера. Чемпионат.com