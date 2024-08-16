Загитова споет в своем ледовом шоу

Алина Загитова споет в ледовом шоу: «Песня будет своего сочинения»
Алина Загитова заявила, что будет петь в своем ледовом шоу.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова будет петь в своем ледовом шоу «Хранители времени», которое пройдет 29 августа в Казани.
«В моем шоу будем много всего намешано. Я там буду и летать, и кататься, естественно. И мы установим рекорд в России. Какой? А вот это не могу сказать, потому что я уже вам кое-что сейчас расскажу. Это будет, наверное, эксклюзивчик. Потому что в своем шоу я буду еще и петь. На русском или на татарском? Вот сейчас решается этот вопрос. Скорее всего, на двух языках. И, естественно, песня будет своего сочинения. Совместно с людьми, которые это умеют делать», – сказала Загитова в эфире радио «Русский хит».
Sports.ru: главные новости
Алина Загитова споет в ледовом шоу: «Песня будет своего сочинения»
Заварухин об изменении правила начисления очков: «Мы не меняли вратаря в овертайме и играли 3 на 3 в основном. Будем соблюдать правила, где-то рискнем, может быть»
«Иногда Уайт говорит неправду – это его работа». Чендлер уверен, что бой с Макгрегором состоится в этом году