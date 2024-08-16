Загитова про самое тяжелое падение на льду: «Это надо еще вспомнить. Потому что... Скорее всего, я отбила там голову»
Алина Загитова ответила на вопрос о самом тяжелом падении на льду.
«Это надо еще вспомнить. Потому что... Скорее всего, я отбила там голову. Это был такой момент, когда я учила новые прыжки, новые элементы. Естественно, ты очень сильно и больно падаешь. И как-то раз я упала и заработала себе сотряс мозга. Я не помню такого, чтобы мне было страшно. Ну, такое случается», – сказала олимпийская чемпионка в эфире радио «Русский хит».
Sports.ru: главные новости
«Адмирал» расторг контракт с Ортегой, перешедшим в мае: «Легионер должен показывать результат здесь и сейчас»
Мама Овечкина о рекорде Гретцки: «Вообще не интересуюсь этим. Саша любит и умеет забивать, шайбы никуда не денутся»
Левников рассудит матч ЦСКА и «Локомотива» в 5-м туре Мир РПЛ. Иванов обслужит встречу «Спартака» и «Факела»