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Загитова про самое тяжелое падение на льду: «Это надо еще вспомнить. Потому что... Скорее всего, я отбила там голову»

Алина Загитова ответила на вопрос о самом тяжелом падении на льду.

Загитова ответила на вопрос о самом тяжелом падении на льду
© Sports.ru
«Это надо еще вспомнить. Потому что... Скорее всего, я отбила там голову. Это был такой момент, когда я учила новые прыжки, новые элементы. Естественно, ты очень сильно и больно падаешь. И как-то раз я упала и заработала себе сотряс мозга. Я не помню такого, чтобы мне было страшно. Ну, такое случается», – сказала олимпийская чемпионка в эфире радио «Русский хит».
Фигурное катание
Алина Загитова