Татьяна Тарасова назвала фигуристок, чьего возвращения она ждет больше всего.

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«Возвращение какой фигуристки жду больше всего? Появление Александры Трусовой (после свадьбы сменила фамилию, став Игнатовой – Sports) и Анны Щербаковой, если хочет вернуться. Они бы украсили турнир. Контрольные прокаты скоро, вот и увидим Сашу. Тяжело возвращаться в спорт. Но она девушка талантливая, сможет. Да бог, чтобы и Аня смогла вернуться», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Щербакова – олимпийская чемпионка и чемпионка мира, Трусова – серебряный призер ОИ и бронзовый призер ЧМ. Обе спортсменки не выступают на соревнованиях с 2022 года.

Трусова намерена принять участие в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут в Санкт-Петербурге 13–14 сентября.