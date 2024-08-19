Высказывание Родниной о москвичах вызвало скандал

Ирина Роднина спровоцировала скандал после высказывания о москвичах. Об этом сообщает Sport24.

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74-летняя фигуристка дала интервью о жизни в Москве. Она рассказала, что является коренной москвичкой, поэтому отлично знает город. По словам Родниной, столица является прогрессивной точкой притяжения для многих россиян.

Депутат Роднина задалась вопросом о смысле жизни в Бирюлево

«Не знаю ни одного человека, который, приезжая в Москву, не хочет ехать на белом коне. Едут то люди амбициозные и не просто за условиями, а чтобы изменить свою жизнь», — рассказала она.

Однако фигуристка заявила о том, что не видит смысла жить за пределами Третьего транспортного кольца.

«Я как коренная москвичка могу сказать, что для меня столица заканчивается третьим кольцом, а все, что дальше — не знаю. Зачем ехать и жить где-то в Бирюлево? Только если тебя будет радовать московская прописка, а потом и московская пенсия», — рассказала она.

Это высказывание задело некоторых комментаторов, которые заявили, что мнение Родниной оскорбительно: