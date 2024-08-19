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Миронова и Устенко рассказали, как на катке в США относились к паре из России

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко ответили, как на катке в США относились к паре из сборной России. RT на русском

«Были рады. Уехали мы на хорошей ноте, ребята говорили, что с радостью еще раз на одном льду покатались бы», — рассказала Миронова. Чемпионат.com

Устенко отметил, что один из фигуристов из США даже учит русский язык. «На катке много кто говорит по-русски, кто катался или стажировался с ребятами из России, у кого-то корни. Даже если не говорят сами, то немного понимают», — отметил он. Sports.ru

Фигуристы из России рассказали, как к ним относились в США
© РИА Новости
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