Фигуристы из России рассказали, как к ним относились в США

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко ответили, как на катке в США относились к паре из сборной России. RT на русском

«Были рады. Уехали мы на хорошей ноте, ребята говорили, что с радостью еще раз на одном льду покатались бы», — рассказала Миронова. Чемпионат.com

Устенко отметил, что один из фигуристов из США даже учит русский язык. «На катке много кто говорит по-русски, кто катался или стажировался с ребятами из России, у кого-то корни. Даже если не говорят сами, то немного понимают», — отметил он. Sports.ru