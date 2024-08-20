Валиева рассказала, почему ей близка роль Одарки в ледовом шоу Навки

Роль Одарки в ледовом шоу Татьяны Навки интереснее и ближе фигуристке Камиле Валиевой из-за ее понятности. Об этом она рассказала ТАСС.

С 13 августа Валиева выступает в шоу Навки "Вечера на хуторе", в котором исполняет роль Одарки.

"В шоу Татьяны Навки мне ближе и интереснее роль Одарки, потому что она мне понятна, - сказала Валиева. - А то, что понятно, и сыграть легче. Ведь неразделенная любовь, наверное, у каждого была? Я безумно счастлива, что выступаю в шоу! Огромное спасибо за этот подарок Татьяне Александровне [Навке]. У меня есть возможность в период дисквалификации радовать зрителей и, конечно, самой получать удовольствие от катания".

Валиевой 18 лет, она является чемпионкой мира среди юниоров 2020 года. 29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Спортсменку дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина.

Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье. Результаты Валиевой с 25 декабря 2021 года были аннулированы, ее лишили золота чемпионатов Европы и России.