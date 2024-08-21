Камила Валиева рассказала, что видит себя тренером
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что видит себя на тренерском поприще.
«Со страхом или предвкушением жду учебный год? Нет, страха нет. На самом деле я просто с нетерпением жду этого, потому что было потрачено много сил и нервов, хочется учиться. Поступила я в МГУСиТ, буду получать профессию тренера. Вижу ли себя тренером? Да», — приводит слова Валиевой ТАСС.
Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, включая золото чемпионата Европы 2022 года и золото Олимпийских игр 2022 года в командном первенстве. Ранее стало известно, что сборная России сохранила бронзу соревнований.