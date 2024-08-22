Журова описала дисквалификацию Валиевой фразой «политической каток»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ее слова приводит РИА Новости.

«По отношению к Камиле Валиевой сыграли двойные стандарты. Просто по Камиле прошелся политический каток, сто процентов», — заявила Журова.

Она добавила, что часто спортсменов оправдывают, потому что у них есть заготовленная версия на этот случай.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр-2022 (вместе со всей сборной России).

Отстраненная от соревнований Валиева принимает участие в ледовых шоу. Впервые после дисквалификации она выступила 22 июля.