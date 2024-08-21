Тарасова поставила под сомнение способности Трусовой исполнить четверной лутц

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила сомнение, что российская фигуристка Александра Трусова сможет исполнить четверной лутц в рамках контрольных прокатов сборной России. Ее слова приводит РИА Новости.

«Она талантливый человек и опережает время, которое все берут для возобновления прыжков. Исполнять четверные прыжки отдельными элементами не то же самое, что в прокате. Как отдельный элемент — да, у нее получается. В прокате же не очень верю пока. Нет, не думаю так», — заявила Тарасова.

Трусова исполнила каскад четверной лутц + тройной тулуп на тренировке.

14 июля Трусова заявила, что планирует выступить на контрольных прокатах сборной России. Предсезонный показ программ пройдет 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.