Загитова высказалась о Губерниеве и комментариях в соцсетях

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что не обращает внимание на ироничные высказывания в свой адрес. Слов спортсменки передает Metro.

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«Как реагирую на ехидные высказывания Губерниева и в соцсетях? Нет времени обращать внимание на это. Хотят люди привлечь к себе внимание – я даю им возможность. Что бы они и СМИ делали без моего имени?» — сказала Загитова.

19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».