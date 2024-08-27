Загитова о шоу: «У нас работает огромная команда. Около 50 человек – «кастетов», без которых шоу не было бы возможным»
Алина Загитова высказалась о «кастетах» в своем ледовом шоу.
29 августа в Казани пройдет ледовое шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени».
«Сюжет [шоу] будет связан с национальностью татар. В принципе это все про Татарстан, несколько эпох мы задеваем: прошлое, настоящее и чуть-чуть будущее – приоткрываем занавесу тайн. И в плюс ко всему начинала я заниматься фигурным катанием в Татарстане, в городе Альметьевске, поэтому я думаю, что это будет хорошей традицией для старта. У нас работает огромная команда, в том числе режиссер. Таких «кастетов» – людей, без которых шоу бы не было возможным (возможно, имелся в виду «костяк» шоу – Sports), – около 50 человек. Естественно, там помощники, подрядчики и так далее. Ну там, я не знаю, сосчитать невозможно, наверное», – сказала Загитова в эфире «Утро ТНТ».
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