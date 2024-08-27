В «Ангелах Плющенко» прокомментировали дисквалификацию экс-ученицы Липницкой

В академии «Ангелы Плющенко» прокомментировали информацию о дисквалификации фигуристки Варвары Горобченко, ранее занимавшейся в группе олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. В допинг-пробе фигуристки были обнаружены запрещённые вещества — мельдоний и сибутрамин.

© angelsofplushenko.com